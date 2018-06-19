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التعليم: امتحان فيزياء الثانوية العامة اليوم 45 سؤالا وليس 35 كما اعتقد البعض

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:40 م
التعليم: امتحان فيزياء الثانوية العامة اليوم 45 سؤالا وليس 35 كما اعتقد البعض امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد أسئلة مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة اليوم 45 سؤالا وليس 35 كما اعتقد بعض الطلاب خلال لجنة الامتحان.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الساعات الماضية تردد بعد أداء الطلاب امتحان الفيزياء صباح اليوم أن عدد الأسئلة 35 جزئية وهذا غير صحيح، موضحا أن بعض الطلاب اعتقدوا أنه لا توجد أسئلة بعد سؤال الرسم البيانى الوارد فى كراسة الامتحان. وتابع أن هناك ورقة على خلاف كراسة البوكليت من الداخل موضح بها عدد الأسئلة وعدد صفحات كراسة البوكليت وكل ما يتعلق بالامتحان، ومن ثم فليس هناك أى عذر لدى الطالب الذى ترك باقى الأسئلة لم يجب عنها.

وناشد رئيس الامتحانات الطلاب بضرورة قراءة البيانات الموضحة بكراسة الأسئلة بشكل دقيق قبل بدء الإجابة عن الأسئلة حتى لا يتعرض أحد لموقف ما يؤدى إلى ضياع أسئلة منه.


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تسريب امتحان الفيزياء 2018

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