التعليم: أسئلة التاريخ للثانوية العامة مطابقة للمواصفات والامتحان سهل

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور محمود عطية، مستشار الدراسات الاجتماعية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان مادة التاريخ التى أداها الطلاب منذ قليل، جاء فى مستوى الطالب المتوسط ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية.

وتابع مستشار مادة الدراسات الاجتماعية في تصريحات صحفية أن الامتحان لا توجد فيه اى أخطاء ومطابق للمواصفات وسهل".

فيما أكد طلاب مدرسة المنيرة بالسيدة زينب، أن امتحان الفيزياء جاء سهل ومباشر وجميع الأسئلة فى مستوى جميع الطلاب واصفين سهولة الأسئلة بالأمر غير المتوقع.

وخرج الطلاب قبل انتهاء الوقت الأصلى للامتحان بعشر دقائق كاملة، موضحين أن بعض الأسئلة من النماذج الاسترشادية التى كانت موجودة علي موقع الوزارة.

وقال طلاب الأدبى أن أسئلة التاريخ جاءت سهلة ولكن الامتحان طويل وكان يحتاج إلي وقت إضافى

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.