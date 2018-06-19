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البيئة: تسليم الدولفين النافق بشاطئ جمصة لجامعة المنصورة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:45 ص
البيئة: تسليم الدولفين النافق بشاطئ جمصة لجامعة المنصورة دولفين نافق
كتبت آية دعبس
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أكد محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أنه تم تسليم الدولفين النافق بشاطىء جمصة إلى مركز الحفريات بكلية العلوم جامعة المنصورة للاستفادة منه فى أغراض البحث العلمى.
 
وأوضحت الوزارة فى بيان، إن أحد مواقع التواصل الاجتماعى بنشر شكوى لأحد المواطنين بوجود حيوان بحرى نافق بشاطئ جمصة ولم يتم تحديد نوعه .
 
 وفور تلقى الشكوى تم التنسيق مع الجهات المعنية وتشكيل لجنة لمعاينة جثة الحيوان النافق  بحضور كل من د. هشام سلام عالم الحفريات بكلية علوم جامعة المنصورة والدكتور البيلي حطب مدير محمية أشتوم الجميل والإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا وممثل مجلس مدينة جمصة وممثلى معهد علوم البحار.
 
وأوضحت اللجنة المشكلة أن الحيوان النافق هو دولفين فى حالة تحلل كامل حيث تم أخذ المقاسات المطلوبة وقررت اللجنه تسليم الدولفين لمركز الحفريات بكلية العلوم جامعة المنصورة للاستفادة منه فى أغراض البحث العلمى.
 
وفي حالة وجود استفسار أو بلاغ يرجى التواصل على رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 حتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
 
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