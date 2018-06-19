البيئة: تسليم الدولفين النافق بشاطئ جمصة لجامعة المنصورة

أكد محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أنه تم تسليم الدولفين النافق بشاطىء جمصة إلى مركز الحفريات بكلية العلوم جامعة المنصورة للاستفادة منه فى أغراض البحث العلمى.

وأوضحت الوزارة فى بيان، إن أحد مواقع التواصل الاجتماعى بنشر شكوى لأحد المواطنين بوجود حيوان بحرى نافق بشاطئ جمصة ولم يتم تحديد نوعه .

وفور تلقى الشكوى تم التنسيق مع الجهات المعنية وتشكيل لجنة لمعاينة جثة الحيوان النافق بحضور كل من د. هشام سلام عالم الحفريات بكلية علوم جامعة المنصورة والدكتور البيلي حطب مدير محمية أشتوم الجميل والإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا وممثل مجلس مدينة جمصة وممثلى معهد علوم البحار.

وأوضحت اللجنة المشكلة أن الحيوان النافق هو دولفين فى حالة تحلل كامل حيث تم أخذ المقاسات المطلوبة وقررت اللجنه تسليم الدولفين لمركز الحفريات بكلية العلوم جامعة المنصورة للاستفادة منه فى أغراض البحث العلمى.

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