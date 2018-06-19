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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:39 م
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البابا تواضروس يستقبل وفد سياحى لجمعية Unitalsi الإيطالية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:52 م
البابا تواضروس يستقبل وفد سياحى لجمعية Unitalsi الإيطالية البابا تواضروس يستقبل الوفد
كتبت ميرفت رشاد
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استقبل اليوم البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وفدا سياحيا لجمعية Unitalsi الخيرية الإيطالية المختصة بتنظيم رحلات سياحة دينية يرافقه المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والذي حضر اللقاء نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لتواجدها في روسيا للترويج لمصر في أكبر حدث رياضي عالمى، يأتى هذا اللقاء على رأس فعاليات الرحلة السياحية التى نظمتها جمعية Unitalsi إلى مصر لزيارة مسار العائلة المقدسة والتي تستمر في الفترة من ١٧-٢١ يونيو الجاري حيث تم تنظيم برنامج للوفد يتضمن زيارة عدد من الأماكن التي يشملها مسار رحلة العائلة المقدسة.

واستهل البابا كلمته بالترحيب بالوفد الذي جاء إلى مصر في لزيارة مسار العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن هذا المسار يعتبر خير شهادة ودليل على أن مصر بلد الأمان والسلام والمحبة، متمنيا للوفد إقامة سعيدة بمصر وأن ينالوا بركات كثيرة من المواقع المقدسة التي سيقوموا بزيارتها.
 
كما قدم البابا الشكر للدولة المصرية على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة السياحة وكافة الجهات ذات الصلة على الاهتمام بملف مسار العائلة المقدسة خلال الآونة الأخيرة.
 
وأكد على التواصل المستمر والعلاقات الطيبة التي تربط بين مصر والفاتيكان.
 
من ناحيتها قدمت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للبابا على هذا اللقاء، وذلك في رسالة نقلها لقداسته رئيس هيئة التنشيط، مؤكدة على أن مصر التي فتحت ذراعيها واستقبلت السيد المسيح وأمه مريم العذراء، ووجد بها وبين أهلها الحماية والأمان، تفتح ذراعيها دوما لتستقبل زائريها من كافة أنحاء العالم.
 
وأشارت الوزيرة في رسالتها إلى تواجدها في روسيا حاليا للترويج للسياحة المصرية في الحدث الرياضي الأهم في العالم، ولمتابعة حملة وزارة السياحة التي انطلقت مع بداية بطولة كأس العالم فيفا ٢٠١٨ التي يتابعها الملايين حول العالم، مؤكدة أن الحملة ستقدم صورة عصرية لمصر وستعرض للعالم ما تمتلكه مصر من غنى وتنوع في منتجاتها السياحية الفريدة.
 
كما أوضحت أن اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها في فبراير الماضي بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء من كافة الوزارات والجهات ذات الصلة، لتكون مهمتها تذليل أية عقبات تحول دون تنفيذ متطلبات التطوير اللازمة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة ، وأضافت أن وزارة السياحة تنسق مع الجهات المعنية، وقد أدى هذا التنسيق الى قيام وزارة الآثار بالعمل على تشكيل لجنة لإعداد ملف لاعلان المسار ضمن قائمة المسارات التراثية لليونسكـــو، وكذلك التزام المحافظات المعنية بتذليل كافة المعوقات لتنفيذ توصيات وزارة السياحة في هذا الملف.
 
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جدير بالذكر أن الوفد السياحي قد قام أمس بزيارة منطقة الأهرامات بالجيزة والمتحف المصري بالتحرير وكنيسة العذراء بالمعادى.
 
وأعرب الوفد عن انبهارهم بالحضارة المصرية، وبسعادتهم بزيارتهم لمصر وبحفاوة الاستقبال التى شعروا بها.
 
وخلال زيارتهم لدير وكنيسة العذراء مريم بالمعادى، أكدوا على سعادتهم بالتواجد فى المكان الذى مكث فيه السيد المسيح، مشيرين إلى أن هذه الزيارة تعتبر بداية وان هناك رحلات سياحية أخرى قادمة لزيارة المسار.
 
وقد وصل الوفد الى القاهرة أمس الأول، يرافقه رئيسة جمعية Unitalsi ايطاليا، ورئيس Unitalsi اقليم لاتسيو، وأسقف كنيسة مدينة ڤيتربو Viterbo الإيطالية، والأنبا برنابا السرياني أسقف الكنيسة القبطية بروما وتورينو،  عماد فتحى المستشار السياحى المصرى فى روما، كما يرافقهم وفدا اعلاميا من الصحافة والتليفزيون التابع لدولة الفاتيكان.
 
 

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