الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

كتب محمود راغب

صرح إبراهيم عطا القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بقرب فصل الصيف، الذى يبدأ جغرافيا بعد غدا الخميس 21 يونية الجارى ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيان لها ، أن فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارا فى الأحوال الجوية ، حيث يمتد تأثير منخفض الهند الموسمى ليشمل كافة أنحاء الجمهورية فيعمل على رفع درجات الحرارة وأيضا ارتفاع الرطوبة النسبية مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتابع البيان أنه من المتوقع مع بدايات فصل الصيف يومى الخميس 21-6-2018 والجمعة 22-6-2018 أن ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح يوم الجمعة على اغلب الانحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد وتؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال يومى الخميس والجمعة فهى كالآتى:

- السـواحل الشمالية الغربية من 31 إلى 32 درجة مئوية.

- محافظات شمال سيناء من 30 إلى 31 درجة مئوية

-محافظات الوجة البحرى والقاهرة من 38 إلى 39 درجة مئوية.

-محافظات شمال الصعيد من 41 إلى 42 درجة مئوية.

- محافظات جنوب الصـعيد من 45 إلى 46 درجة مئوية.

ووجهت الهيئة المواطنين بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس لفترات طويلة وتجنب الجلوس فى الأماكن سيئة التهوية ، كما نصحت بضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية التى تصدرها الهيئة عبر وسائل الإعلام.