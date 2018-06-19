إخلاء سبيل أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل بكفالة 10 آلاف جنيه

كتب أحمد إسماعيل

قرر قاضى معارضات محكمة استئناف جنح المعادى، إخلاء سبيل "أمل فتحى" عضو حركة 6 أبريل والمتهمة بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، بكفالة 10 آلاف جنيه.

وضبطت أجهزة الأمن، بطلة فيديو سب مصر والتحريض على أعمال العنف تنفيذا لقرار النيابة العامة وذلك بمحل إقامتها بالمعادى.

كان المسئولون بأحد البنوك تقدموا ببلاغ ضد أمل فتحى التى تعمل بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات "كيان حقوقى غير شرعى" ويتولى زوجها محمد لطفى منصب المدير التنفيذى لها.

وأصدرت نيابة المعادى قرارا بضبطها وإحضارها بالمحضر رقم 7991 لسنة 2018 جنح قسم شرطة المعادى بتهمة بث مقطعى فيديو على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها.