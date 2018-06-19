أولياء أمور طلاب الثانوية: "لو عدت الفيزياء على خير تبقى الامتحانات خلصت"

كتب ــ محمود طه حسين

يسيطر القلق على أولياء أمور طلاب الثانوية العامة تزامنا مع أداء امتحان مادة الفيزياء "بعبع الثانوية العامة"، نظرا لإدراك الطلاب وأولياء أمورهم صعوبة تلك المادة التى تعتبر هى الفيصل التى تحدد مصير كثير من الطلاب، على حد تعبير ووصف أولياء الأمور.

ورصد "اليوم السابع" ردود أفعال بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام إحدى لجان الامتحانات بالسيدة زينب، مؤكدين أن المعروف عن امتحان الفيزياء صعوبته، قائلين: "لو عدت المادة على خير دون شكاوى أو صعوبة فى الأسئلة تعتبر امتحانات الثانوية العامة خلصت"، نظرا لسهولة المواد المتبقية مثل الأحياء والكيمياء.

وطالب أولياء الأمور من الكنترولات مراعاة الطلاب خلال عملية التصحيح، خاصة أن المادة السابقة وهى الإنجليزى كانت صعبة ومن خارج كتاب الوزارة.

يؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.