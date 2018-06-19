video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:44 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

أولياء أمور طلاب الثانوية: "لو عدت الفيزياء على خير تبقى الامتحانات خلصت"

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:25 ص
أولياء أمور طلاب الثانوية: "لو عدت الفيزياء على خير تبقى الامتحانات خلصت" امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب ــ محمود طه حسين
إضافة تعليق

يسيطر القلق على أولياء أمور طلاب الثانوية العامة تزامنا مع أداء امتحان مادة الفيزياء "بعبع الثانوية العامة"، نظرا لإدراك الطلاب وأولياء أمورهم صعوبة تلك المادة التى تعتبر هى الفيصل التى تحدد مصير كثير من الطلاب، على حد تعبير ووصف أولياء الأمور.

ورصد "اليوم السابع" ردود أفعال بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام إحدى لجان الامتحانات بالسيدة زينب، مؤكدين أن المعروف عن امتحان الفيزياء صعوبته،  قائلين: "لو عدت المادة على خير دون شكاوى أو صعوبة فى الأسئلة تعتبر امتحانات الثانوية العامة خلصت"،  نظرا لسهولة المواد المتبقية مثل الأحياء والكيمياء.

وطالب أولياء الأمور من الكنترولات مراعاة الطلاب خلال عملية التصحيح، خاصة أن المادة السابقة وهى الإنجليزى كانت صعبة ومن خارج كتاب الوزارة.

يؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدارس شبرا لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ

لجان مدرسة التوفيقية تسمح لطلاب الثانوية العامة بالدخول

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

تسريب امتحان مادة الفيزياء للثانوية

تسريب امتحان الفيزياء 2018

تسريب امتحان التاريخ 2018




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة