أمريكا تمنع قائد المكسيك بكأس العالم من شرب المياه المعدنية.. اعرف السبب

كتب: محمد محسن أبو النور

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، قالت إن كابتن منتخب المكسيك رافائيل ماركيز الموجود حاليا فى روسيا للمشاركة فى نهائيات كأس العالم، لا يسمح له باستخدام الأدوات الرياضية الأمريكية أو شرب المياه المعبأة فى أمريكا، بسبب وضع اسمه على القائمة السوداء.

ولفتت الصحيفة إلى أن رافائيل ماركيز البالغ من العمر 39 عاما، يعتبر أحد أشهر النجوم فى تاريخ كرة القدم بالمكسيك، لكن مهاراته الكروية لا علاقة لها بوضع اسمه على القائمة السوداء الأمريكية.

وأوضحت أن اسم ماركيز موجود فى القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية، على اعتبار أنه من الأشخاص الذين تقول أمريكا إنهم يساعدون فى غسيل الأموال لصالح عصابات المخدرات.

ويترتب على القرار الأمريكى أنه يحظر على الأفراد والشركات والمصارف الأمريكية أن يكون لهم أى علاقة مع اللاعب المكسيكى الأشهر، وفقا للصحيفة.

وعللت الصحيفة، سبب عدم شرب ماركيز من زجاجات المياه ذات العلامات التجارية الأمريكية نفسها مثل زملائه أو يرتدى الزى نفسه فى الممارسات الرياضية، لأن هذه المنتجات أمريكية الصنع ويحظر تداولها بين الأشخاص الموضوعين على قائمة العقوبات الأمريكية.

وفى أغسطس من العام الماضى أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن تورط رافائيل ماركيز، قائد المنتخب المكسيكى، فى علاقة بشبكة كبرى لتهريب المخدرات.

وورد اسم ماركيز، اللاعب السابق لنادى برشلونة الإسبانى، ضمن لائحة تضم 21 شخصا و42 كيانا، تم فرض عقوبات عليهم بواسطة وزارة الخزانة الأمريكية.



