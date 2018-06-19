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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:56 ص
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أمريكا تعلن فصل أكثر من 2300 طفل عن ذويهم لدخولهم أراضيها خلسة فى 5 أسابيع

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:30 ص
أمريكا تعلن فصل أكثر من 2300 طفل عن ذويهم لدخولهم أراضيها خلسة فى 5 أسابيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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أعلنت الحكومة الأمريكية الاثنين، أنها فصلت فى غضون 5 أسابيع أكثر من 2300 طفل وقاصر عن أهاليهم أو الأوصياء عليهم بعدما عبروا الى الولايات المتحدة خلسة، فى ارتفاع يعكس لجوء إدارة الرئيس دونالد ترامب بصورة متزايدة إلى هذه الممارسة.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلى أنه فى الفترة الممتدة بين 5 امايو و9 يونيو تم فصل 2342 قاصرا عن أهاليهم أو أقاربهم البالغين، أى ما معدله أكثر من 66 قاصرا فى اليوم.

وكانت الوزارة أعلنت الجمعة، أنه بين 19 أبريل و31 مايو تم فصل 1995 طفلا عن 1940 بالغا اعتقلتهم دوريات حرس الحدود استعدادا لمقاضاتهم بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وارتفعت أعداد المعتقلين منذ إعلان إدارة ترامب فى وقت سابق من العام الجارى "سياسة عدم التهاون" حيال عبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وعلى الرغم من التنديد الدولى باعتقال الأطفال، إلا أن وزارة الأمن الداخلى تصرّ على أن "معايير احتجاز الأطفال لدينا هى من الأعلى فى العالم".

ويقول ترامب إنه يكره فكرة فصل الأولاد عن أهاليهم الذين يحاولون دخول البلاد، إلا أن الإدارة أقرت بأن حملة القمع التى تطال العائلات يمكن أن تشكل رادعا.

وتعيش عائلات من المهاجرين فر معظمها من العنف المزمن فى أمريكا الوسطى وقد تفرق أفرادها منذ أكتوبر 2017 فى الولايات المتحدة، وتقول المعارضة الديموقراطية التى تدين غياب الشفافية حول هذه القضية، إن عددا من هذه العائلات جاء لطلب اللجوء.

 


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