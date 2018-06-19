video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:10 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-6-2018 فى مصر

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:45 ص
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-6-2018 فى مصر الذهب - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

لليوم الثالث على التوالى، شهدت أسعار الذهب فى مصر استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة، اليوم الثلاثاء 19-9-2018 ليسجل عيار 21 وهو الرئيسى فى السوق المصرية حوالى 642 جنيها للحرام.

 

وافتتح سوق الذهب على استقرار لجميع الأعيرة، ليسجل عيار 18 حوالى 550 جنيها للجرام حتى الآن فى الوقت الذى سجل فيه عيار 24 حوالى 734 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5136 جنيه وأخيرا عيار 21 سجل 642 جنيها.

سعر الذهب


 

أسعار الذهب فى مصر خدمة مقدمة من اليوم السابع تشتمل على تحديث لحظى لأسعار الذهب فى سوق الصاغة بكافة المحافظات، وكذلك أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب إلى جانب تحديث سعر الأوقية العالمية وما يطرأ على سعر الذهب عالميا من تغيرات.

حركة سوق الذهب
 

وقال إيهاب وصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، إن عيار 21 الأشهر على مر التاريخ، ولا يخلو بيت فى مصر منه وحصة بيعه تتراوح بين 70 إلى 80 % قياسا على الأعيرة الأخرى، لأنه عيار سهل التعامل معه وبيعه من وجهة نظر المواطن.

وأضاف واصف لـ"اليوم السابع"، "حاليا مع ارتفاع الأسعار هناك اتجاه لشراء عيار 18 من قبل المواطنين، طبعا دا بخلاف إن تشكيلاته جذابة ويقبل عليها فئة الشباب، وارتفعت مبيعات هذا العيار بنسبة 30 % منذ بداية العام الجارى 2018 وحتى يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى".

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عضو شعبة المعادن الثمينة: السوق يحتاج 3-5 أطنان ذهب شهريا.. 30% حجم الادخار فى السبائك والجنيهات.. إيهاب واصف: مبيعات عيار 21 تسيطر بنسبة 80 %.. ويؤكد اتجاه بعض المصنعين للفضة والنحاس لتراجع المبيعات

أسعار الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

اخبار الاقتصاد

اسعار الذهب فى مصر

اسعار الذهب اليوم فى مصر




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة