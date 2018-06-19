أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-6-2018 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

لليوم الثالث على التوالى، شهدت أسعار الذهب فى مصر استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة، اليوم الثلاثاء 19-9-2018 ليسجل عيار 21 وهو الرئيسى فى السوق المصرية حوالى 642 جنيها للحرام.

وافتتح سوق الذهب على استقرار لجميع الأعيرة، ليسجل عيار 18 حوالى 550 جنيها للجرام حتى الآن فى الوقت الذى سجل فيه عيار 24 حوالى 734 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5136 جنيه وأخيرا عيار 21 سجل 642 جنيها.

سعر الذهب





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حركة سوق الذهب



وقال إيهاب وصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، إن عيار 21 الأشهر على مر التاريخ، ولا يخلو بيت فى مصر منه وحصة بيعه تتراوح بين 70 إلى 80 % قياسا على الأعيرة الأخرى، لأنه عيار سهل التعامل معه وبيعه من وجهة نظر المواطن.

وأضاف واصف لـ"اليوم السابع"، "حاليا مع ارتفاع الأسعار هناك اتجاه لشراء عيار 18 من قبل المواطنين، طبعا دا بخلاف إن تشكيلاته جذابة ويقبل عليها فئة الشباب، وارتفعت مبيعات هذا العيار بنسبة 30 % منذ بداية العام الجارى 2018 وحتى يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى".