‏العثور على جثة لشخص بجوار كشك فى القليوبية

القليوبية-نيفين طه

عثر أهالى قرية ميت نما التابعة لمركز مدينة قليوب، مساء أمس على جثة أحد الأشخاص يدعى "شعبان.م"، ويبلغ من العمر 42 عامًا، بجوار أحد الأكشاك بقرية ميت نما.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارًا بالعثور على جثة بجوار أحد الأكشاك بميت نما بمدينة قليوب، وانتقل على الفور المقدم أحمد كمال رئيس مركز شرطة قليوب، إلى مكان الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق. وتم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى قليوب المركزى، وبالكشف الطبى عليه تبين أن سبب وفاته أزمة بالصدر.‏