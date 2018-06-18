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وكيل البرلمان: تحديد موعد عرض برنامج الحكومة بعد عودة على عبدالعال من جنيف

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:01 ص
وكيل البرلمان: تحديد موعد عرض برنامج الحكومة بعد عودة على عبدالعال من جنيف السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
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قال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن هيئة مكتب المجلس ستجتمع فور عودة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من مدينة جنيف السويسرية، لتحديد موعد الجلسة العامة التى ستشهد حضور رئيس الحكومة الجديد المهندس مصطفى مدبولى وأعضاء الحكومة لعرض برنامجها على البرلمان.

 

وأوضح الشريف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يحضر أعضاء الحكومة بالكامل الجلسة العامة المُنتظرة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يبدأ المجلس فى مناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين تتولى هذه اللجنة الخاصة دراسة برنامج الحكومة، وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام.

 

وأضاف وكيل أول مجلس النواب، أن هذا التقرير سيُعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة ويتضمن قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية، لعرض التقرير عليه فى جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة منح الحكومة ثقة الأغلبية على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

 


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