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وزير المالية لليوم السابع: زيادة المعاشات 15%.. والأجور ترتفع أول يوليو

الإثنين، 18 يونيو 2018 07:01 م
وزير المالية لليوم السابع: زيادة المعاشات 15%.. والأجور ترتفع أول يوليو محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد يعقوب
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أعلن محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها، وكذلك زيادة الأجور أول شهر يوليو المقبل.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدولة حرصت على رفع حد الإعفاء الضريبى فى ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريًا إلى 8000 جنيه ورفع حدود الخصم الضريبى على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85%، لافتا أن كل هذه الاجراءات فى ضرائب الدخل ستكلف الخزانة العامة ما يقترب من 60 مليار جنيه، كما وجه جزءً من هذا الوفر المالى لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل وخدمات الصحة والتعليم.

وأكد "معيط"، أن وفرات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور التى سترتفع من أول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، مما سيعمل على زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى وهو ما سيرفع حجم الانفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ30 مليارجنيه عن العام المالى الحالى.

 


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