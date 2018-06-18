وزير القوى العاملة يتابع الانتخابات العمالية فى 13 نقابة عامة غدا الثلاثاء

كتب محمود راغب

يتابع وزير القوى العاملة، محمد سعفان غدا الثلاثاء، انتخابات المرحلة الثانية للمنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018/2022، علي مستوى 13 نقابة عامة، حيث تجرى بمقر النقابات العامة فى 4 نقابات على العضوية فى الكيماويات، والمرافق، والنقل العام ، والعلوم الصحية، بعد فوز رؤسائها بالتزكية وهم على التوالي، عماد حمدي، وعادل نظمي، ومجدي حسن، وأحمد سيد عبد المقصود.

كما تجرى الانتخابات فى نفس الموعد على الرئاسة فقط فى نقابتي البناء والأخشاب ، والسياحة، بعد فوز الأعضاء بالتزكية ، وفي نفس الوقت تجري علي الرئاسة والأعضاء في نقابات: البريد ، والسكة الحديد، والاتصالات، والخدمات الصحية ، والنيابات والمحاكم، والبترول، والأعمال المالية والضرائب.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات عقب إغلاق الصناديق في الخامسة مساءً، وفرز الأصوات وإعلان النتائج، ليتم إيداع الأوراق بعد غد الأربعاء 20 يونيو 2018.

وكان وزير القوى العاملة قد أعلن فى وقت سابق الكشوف النهائية لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية لمجالس إدارة النقابات العامة، حيث أسفرت عن الفوز بالتزكية في رئاسة وعضوية 14 نقابة عامة هي : الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقي، والصناعات الغذائية ، خالد عيش ، الزراعة والري، محمد سالم ، الصحافة والطباعة والإعلام، مجدي البدوي، النقل البري، جبالي المراغي ، النقل البحري، حسام الدين مصطفي، النقل الجوي، حسن شحاته، الإنتاج الحربي، سعيد النقيب، التجارة ، محمد وهب الله ، والمناجم والمحاجر، محمد عرابي ، الخدمات الإدارية، هشام فاروق، والتعليم والبحث العلمي، هشام رضوان، والبنوك والتأمينات ، جمال العقبى.