وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة للاطمئنان على الإجراءات الأمنية

تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، اليوم الإثنين، مطار الغردقة الدولى فى إطار سلسلة الجولات التفقدية والمتابعات المستمرة التى ينفذها على المطارات المصرية، حيث تأتى هذه الزيارة عقب تفقد وزير الطيران لمطارى القاهرة وشرم الشيخ على مدار اليومين الماضيين، وذلك للاطمئنان على الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات المصرية، بالإضافة إلى متابعة موقف مشروعات التطوير والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

تضمنت الزيارة تفقد صالات السفر والوصول للمبنيين 1 و2 والتعرف على إمكانيات المطار والقدرة الاستيعابية لحركة الركاب والتى تشهد كثافة تشغيل الرحلات الدولية والداخلية فى الفترة الحالية .

وخلال الزيارة قام الوزير بمتابعة الحالة الأمنية والإجراءات الإضافية التى تم تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمطار، كما تفقد أجهزة الكشف عن الحقائب داخل صالات السفر والوصول ومتابعة الإجراءات التى تتم مع الراكب منذ لحظة دخوله صالة السفر ومراحل التفتيش التى يقوم بها حتى صعوده الطائرة وكذلك الإجراءات المطبقة لتأمين الحقائب والبضائع.

كما استمع إلى شرح تفصيلى لمرحلة إجراء تشغيل المنظومة الأمنية الجديدة (ctx) الخاصة بمبنى الركاب رقم ٢، بالإضافة إلى رفع كفاءة المبنى وتجهيزه لتركيب منظومات التأمين الحديثة طبقاً للمواصفات الدولية والعالمية .

وأكد "المصري" فى نهاية الزيارة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمسافرين بما يضمن تنفيذ إجراءات السفر دون أى عناء وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل المطار .