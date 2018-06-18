وزير التموين: تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق فى المحافظات المختلفة، كما تقوم الأجهزة الرقابية بالوزارة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، بشن حملات مفاجئة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من بيع المواد البترولية والاسطوانات بالأسعار المقررة.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع بشكل يومى تقارير حالة الأسواق من مديريات التموين، لاطمئنان على توافر السلع، وعدم المغالاة فى الأسعار.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن السلع التموينية لن تتأثر بارتفاع الوقود، حيث سيظل أسعار السلع ثابتة على بطاقات التموين، وكذلك السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتوفير كافة احتياجات المواطنين من المنتجات خاصة الأساسية، سواء من خلال منافذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أو من خلال مشروع جمعيتى فى مختلف المحافظات، كما أنه تم الاتفاق مع دولة رئيس الوزراء بأن تتحمل وزارة التموين فرق سعر السولار والغاز لأصحاب المخابز، حيث إن 80 % من المخابز تعمل بالسولار و20 % تعمل بالغاز،حتى يظل سعر رغيف المدعم ثابت بـ 5 قروش.