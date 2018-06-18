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وزير الإعلام اليمنى: نثمن دعم التحالف فى معركة تحرير الحديدة

الإثنين، 18 يونيو 2018 06:26 م
وزير الإعلام اليمنى: نثمن دعم التحالف فى معركة تحرير الحديدة معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى
إيمان حنا
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أكد الدكتور معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى، أن تحرير الجيش الوطنى والمقاومة بدعم من تحالف دعم الشرعية لمطار الحديدة الدولى هو مؤشر على التحرير الوشيك لمدينة الحديدة ومينائها، فى الطريق نحو تحرير كافة المحافظات اليمنية واستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب، وهو ما ينسجم تماما مع القرارات الدولية وفى مقدمتها القرار 2216.

وأضاف أن جميع القرارات الدولية، وفى مقدمتها القرار 2216 رفضت الميليشيات الحوثية الالتزام بها، كما رفضت الجلوس إلى طاولة الحوار، ولذلك تحرير الحديدة سيمثل دافعا إيجابيا ربما يجبر الميليشيات على العودة المسار السياسى، وإنهاء مظاهر الانقلاب، وتسليم السلاح والانسحاب من المدن وفقا المرجعيات الثلاث.

واشار إلى أن تحرير الحديدة سينعكس بشكل كبير على المجال الإنسانى والإغاثى من خلال عودة الحياة للمدينة والشروع فى إعادة الإعمار وإيصال المساعدات وصرف رواتب الموظفين .

وثمن الإريانى الدعم والمساندة الأخوية لدول تحالف دعم الشرعية، وفِى مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لما يقدموه من دعم للشعب اليمنى فى مختلف المجالات، وخاصة معركة تحرير الحديدة وأيضاً الشكر لجمهورية السودان وكل دول التحالف، والتاريخ سيكتب هذا التلاحم الأخوى لإنقاذ اليمن فى سجله.


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