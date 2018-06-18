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نيويورك تايمز: البنتاجون يرفع احتمالات الهجوم الإلكترونى ويزيد خطر الصراع

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:57 م
نيويورك تايمز: البنتاجون يرفع احتمالات الهجوم الإلكترونى ويزيد خطر الصراع البنتاجون - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن البنتاجون قد مكن سرا القيادة الإلكترونية للولايات المتحدة من تبنى نهج أكثر قوة للدفاع عن البلاد ضد الهجمات الإلكترونية، فيما رأت الصحيفة أنه تحولا فى الاستراتيجية التى يمكن أن تزيد مخاطر الصراع مع الدول الأجنبية التى ترى جماعات القرصنة الخبيثة.

 

وحتى الآن، فأن القيادة الإلكترونية تولت مهمة دفاعية إلى حد كبير فى محاولة لمواجهة المهاجمين وهم يدخلون إلى الشبكات الأمريكية. وفى حالات قليلة نسبيا عندما بدأت هى بالهجوم، لاسيما فى محاولة تعطيل الأنشطة الإلكترونية لتنظيم داعش ومجنديه فى السنوات العديدة الماضية، كانت النتائج مختلطة فى أفضل الأحوال.

 

 لكن فى الربيع وبعدما رفع البنتاجون مكانة القيادة، فتح الباب لغارات شبه يومية على الشبكات الأجنبية، سعيا لتعطيل الأسلحة الإلكترونية قبل أن يتم إطلاقها، وفقا لوثائق خاصة بالاستراتيجية ولمسئولين عسكريين واستخباراتيين.

 

وذهبت الصحيفة إلى القول بإن التغيير فى النهج لم يتم مناقشته رسميا من قبل داخل البيت الأبيض قبل أن يتم إصدارها بحسب ما ذكر مسئولون حاليون وسابقون فى الإدارة.  لكنه يعكس السلطة الأكبر التى تم منحها لقادة الجيش من قبل الرئيس دونالد ترامب إلى جانب الرؤية الواسعة بأن الولايات المتحدة قد شنت دفاعا غير كاف ضد العدد المتصاعد من الهجمات التى تستهدف أمريكا.

 

وقالت نيويورك تايمز، إنه لم يتضح إلى أى مدى بحث الإدارة بعناية المخاطر المنطوية على الأمر لو تم استخدام الخطة فى عمليات سرية. فخصوم أمريكا مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية، وجميعها دول مسلحة نوويا، كانت وراء هجمات إلكترونية كبرى، وقد صارعت واشنطن لكيفية تجنب تصعيد غير متوقع مع استخدامها ترسانتها الإلكترونية المتنامية.


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