مظاهرة كردية فى جبال قنديل احتجاجا على توغل الجيش التركى

بغداد أ ش أ

تجمع العشرات من الشخصيات السياسية والناشطون الأكراد ،اليوم الاثنين، فى سفوح جبال قنديل؛ إحتجاجا على توغل الجيش التركى واستمرار هجماته على إقليم كردستان، مطالبين حكومتى بغداد والإقليم بالتدخل وإيقاف تلك "الخروقات التركية.

وقال عضو المؤتمر القومى الكردستانى فاروق جميل، حسبما نقلت قناة السومرية نيوز الإخبارية ، إن "هذه الشخصيات جاءت إلى جبال قنديل تعبيرا عن رفضها للإحتلال التركى وهجمات طائراته ومدفعيته على إقليم كردستان"، مطالبا الحكومة العراقية وإقليم كردستان بالكف عن صمتها إزاء تلك الخروقات".

ودعا جميل المواطنين إلى التظاهر السلمى لمواجهة الإحتلال التركى والإيرانى وتجاوزهم على أراضى إقليم كردستان.

ويشن الجيش التركى منذ فترة طويلة عمليات عسكرية شمالى العراق بحجة القضاء على مسلحى حزب العمال الكردستاني.