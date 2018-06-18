video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 05:36 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

مظاهرة كردية فى جبال قنديل احتجاجا على توغل الجيش التركى

الإثنين، 18 يونيو 2018 05:00 م
مظاهرة كردية فى جبال قنديل احتجاجا على توغل الجيش التركى الأكراد يتظاهرون _ صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

تجمع العشرات من الشخصيات السياسية والناشطون الأكراد ،اليوم الاثنين، فى سفوح جبال قنديل؛ إحتجاجا على توغل الجيش التركى واستمرار هجماته على إقليم كردستان، مطالبين حكومتى بغداد والإقليم بالتدخل وإيقاف تلك "الخروقات التركية.

وقال عضو المؤتمر القومى الكردستانى فاروق جميل، حسبما نقلت قناة السومرية نيوز الإخبارية ، إن "هذه الشخصيات جاءت إلى جبال قنديل تعبيرا عن رفضها للإحتلال التركى وهجمات طائراته ومدفعيته على إقليم كردستان"، مطالبا الحكومة العراقية وإقليم كردستان بالكف عن صمتها إزاء تلك الخروقات".

ودعا جميل المواطنين إلى التظاهر السلمى لمواجهة الإحتلال التركى والإيرانى وتجاوزهم على أراضى إقليم كردستان.

ويشن الجيش التركى منذ فترة طويلة عمليات عسكرية شمالى العراق بحجة القضاء على مسلحى حزب العمال الكردستاني.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا: بدء دوريات فى منبج السورية ودخول الجنود خطوة بخطوة

زعيم حزب كردى يناشد المواطنين فى تركيا إنهاء حكم "الرجل الواحد"

مظاهرة كردية

جبال قنديل

توغل الجيش التركى

العراق

سوريا

العنف التركى




لا تفوتك
محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

لطلاب الثانوية العامة.. أقوى مراجعة بمادة الفيزياء فى ليلة الامتحان

لطلاب الثانوية العامة.. أقوى مراجعة بمادة الفيزياء فى ليلة الامتحان

كوبر يضع الرتوش النهائية على خطة الفراعنة لمواجهة روسيا بكأس العالم.. صلاح يطلب المشاركة أساسيا.. المدرب الأرجنتينى يدرس الدفع بعمرو وردة مهاجما صريحا.. رمضان صبحى يعلن التحدى.. ولهيطة يتحدث عن الراحة النفسية

كوبر يضع الرتوش النهائية على خطة الفراعنة لمواجهة روسيا بكأس العالم.. صلاح يطلب المشاركة أساسيا.. المدرب الأرجنتينى يدرس الدفع بعمرو وردة مهاجما صريحا.. رمضان صبحى يعلن التحدى.. ولهيطة يتحدث عن الراحة النفسية

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة