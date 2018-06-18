video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 10:48 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

مصرع 5 مهاجرين لدى محاولتهم الفرار من شرطة الحدود الأمريكية

الإثنين، 18 يونيو 2018 08:12 ص
مصرع 5 مهاجرين لدى محاولتهم الفرار من شرطة الحدود الأمريكية مهاجرين - أرشيفية
واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق

لقى 5 مهاجرين حتفهم وأصيب عدد آخر بجروح الأحد بعدما لاحقهم عناصر دوريات الحدود بمطاردة بالسيارات انتهت بحادث تصادم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث فى مدينة بيغ ويلز فى تكساس بعدما حاول عناصر دوريات الحدود توقيف سائق السيارة، بحسب ما أفادت قناة "كى سات" التلفزيونية.

وكان هناك 14 شخصا داخل السيارة بمن فيهم سائقها الذى لم يتعرض لإصابات خطيرة.

ونقلت القناة عن المسؤول فى شرطة مقاطعة ديميت فى تكساس ماريون بويد قوله إن السائق كان يقود السيارة بسرعة 160 كلم فى الساعة لدى محاولته الفرار من عناصر دوريات الحدود.

وأكدت دائرة السلامة العامة فى تكساس أن السائق فقد السيطرة على المركبة التى انقلبت وهو ما تسبب بوقوع الوفيات والإصابات.

وذكرت القناة نقلا عن مسؤولين أن عناصر الأمن الداخلى اعتقلوا سائق السيارة. ولقى أربعة من الركاب حتفهم على الفور فى حين توفى الخامس فى المستشفى حيث تم نقل المصابين لتلقى العلاج.

ويأتى الحادث فى وقت تحاول الولايات المتحدة التعامل مع أزمة تتعلق بالهجرة غير الشرعية قامت السلطات خلالها بفصل نحو ألفى طفل عن عائلاتهم فى غضون 6 أشهر.

         

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسبانيا تمنح مهاجرى سفينة "أكواريوس" 45 يوما لحل وضعهم القانونى فى أوروبا

خفر السواحل الإيطالية تتسلم 42 مهاجرا أنقذتهم البحرية الأمريكية

منظمة "أطباء بلا حدود" تدين "المعاملة المهينة" لمهاجرى أكواريوس

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

مهاجرين

الحدود الامريكيه




لا تفوتك
روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة