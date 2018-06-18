مصرع 5 مهاجرين لدى محاولتهم الفرار من شرطة الحدود الأمريكية

واشنطن (أ ف ب)

لقى 5 مهاجرين حتفهم وأصيب عدد آخر بجروح الأحد بعدما لاحقهم عناصر دوريات الحدود بمطاردة بالسيارات انتهت بحادث تصادم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث فى مدينة بيغ ويلز فى تكساس بعدما حاول عناصر دوريات الحدود توقيف سائق السيارة، بحسب ما أفادت قناة "كى سات" التلفزيونية.

وكان هناك 14 شخصا داخل السيارة بمن فيهم سائقها الذى لم يتعرض لإصابات خطيرة.

ونقلت القناة عن المسؤول فى شرطة مقاطعة ديميت فى تكساس ماريون بويد قوله إن السائق كان يقود السيارة بسرعة 160 كلم فى الساعة لدى محاولته الفرار من عناصر دوريات الحدود.

وأكدت دائرة السلامة العامة فى تكساس أن السائق فقد السيطرة على المركبة التى انقلبت وهو ما تسبب بوقوع الوفيات والإصابات.

وذكرت القناة نقلا عن مسؤولين أن عناصر الأمن الداخلى اعتقلوا سائق السيارة. ولقى أربعة من الركاب حتفهم على الفور فى حين توفى الخامس فى المستشفى حيث تم نقل المصابين لتلقى العلاج.

ويأتى الحادث فى وقت تحاول الولايات المتحدة التعامل مع أزمة تتعلق بالهجرة غير الشرعية قامت السلطات خلالها بفصل نحو ألفى طفل عن عائلاتهم فى غضون 6 أشهر.