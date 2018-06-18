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الإثنين، 18 يونيو 2018 08:01 م
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مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمطروح

الإثنين، 18 يونيو 2018 07:28 م
مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمطروح حادث تصادم
مطروح - حسن مشالى
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لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون، منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالكيلو 37 شرقى مدينة مرسى مطروح، على طريق مطروح- الإسكندرية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى مطروح العام وجارٍ نقل الجثة من موقع الحادث إلى المستشفى.

من ناحية أخرى، نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 411 مخالفة مرورية وتحصيل 7 آلاف جنيه غرامات فورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع المدينة والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 61 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 10  من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.

 

 


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