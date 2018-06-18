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محافظ القاهرة: 3 لجان لمراقبة ومواجهة جشع سائقى السرفيس

الإثنين، 18 يونيو 2018 07:31 م
محافظ القاهرة: 3 لجان لمراقبة ومواجهة جشع سائقى السرفيس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - ماجد تمراز
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى بالغة الأهمية من المواطنين، إلا حالات فردية من محاولة بعض سائقى السرفيس المغالاة فى تعريفة الركوب وتم التعامل معهم على الفور من جانب رجال المرور وجهاز النقل الجماعى بالقاهرة والمتواجدين على مدار اليوم بالكامل بالمواقف الرئيسية والعامة سواء التابعة لمواقف الاقاليم أو التابعة لسيارات السرفيس.

وأشار المحافظ إلى أنه قد تم تشكيل ثلاثة لجان للمتابعة والمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وغير الملتزمين بتعريفة الركوب المحددة، واللجنة الأولى برئاسة اللواء عمر جمجوم المدير التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بالقاهرة لفرض الانضباط داخل مواقف السرفيس وإلزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير المحددة، والثانية برئاسة اللواء منيب العزب مدير عام مواقف الأقاليم لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة والتى تم الإعلان عنها داخل جميع المواقف ـواللجنة الثالثة برئاسة اللواء ابراهيم عوض مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة للتأكد من حسن سير المواقف والتعامل مع أى شكاوى وكذلك متابعة عمليات البيع فى محطات الوقود ومخازن أنابيب البوتاجاز.

 وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات تلقت بلاغات من عدد من المواطنين بحلوان بعدم التزام السائقين بالأسعار المقررة وتم إصدار التعليمات الفورية بتوجيه حملة مكبرة برئاسة اللواء عمر جمجوم ومشاركة رجال المرور أسفرت عن ضبط عشرة حالات مخالفة لسيارات السرفيس قام سائقوها بتحميل السيارات زيادة عن التعريفة المقررة ومخالفة خطوط السير المحددة وتم سحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم للنيابة العامة، كما تم ضبط ستة سائقين بموقف السلام لمخالفتهم أسعار التعريفة المقررة وتم تحرير محضر ضدهم بقسم شرطة السلام جنح 16687 بتاريخ 18/6/2018 تمهيدا لعرضهم على النيابة.

 


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