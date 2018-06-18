مجلس الشيوخ الأمريكى يتأهب لعرقلة خطة ترامب للتصالح مع شركة اتصالات صينية

واشنطن (أ ش أ)

يتأهب مجلس الشيوخ الأمريكى لمواجهة مع الرئيس دونالد ترامب حول خطته للتصالح مع عملاق الاتصالات الصينى "زد تى إى"، والتى من شأنها إنعاش الشركة، التى عوقبت بسبب إجرائها أعمالا مع إيران وكوريا الشمالية .

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فى نبأ بثته على موقعها الإلكترونى، أن أعضاء مجلس الشيوخ يستعدون، مساء اليوم الإثنين، لتمرير تشريع فى إطار مشروع قانون دفاعى لمنع اتفاق إدارة ترامب بشأن رفع العقوبات على الشركة، وذلك رغم مقاومة عنيفة من جانب البيت الأبيض لتعطيل الاتفاق .

ووفقا للصحيفة، فقد سارع المشرعون لمنع الاتفاق بعدما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية الاتفاق على رفع العقوبات على "زد تى إى" نظير أن تدفع الشركة غرامة قدرها مليار دولار أمريكى وإتاحة الفرصة لعمل فريق امتثال تختاره الولايات المتحدة داخل الشركة.

وقوبلت خطة الإدارة الأمريكية سريعا بردود فعل غاضبة من جانب الكونجرس، حيث قسمت حلفاء ترامب داخل مجلس الشيوخ إلى فريقين، واضعة الرئيس فى مواجهة بعض مؤيديه من المشرعين.

وفى محاولة لإنقاذ الاتفاق، واصل مسؤولون بارزون فى الإدارة الأمريكية، من بينهم وزير التجارة ويلبور روس، لقاءاتهم مع المشرعين حتى اليومين الأخيرين لشرح تفاصيله، لكن هذه اللقاءات لم تكن كافية لطمأنة العديد من أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين للاتفاق، الذين يرون أنه لا ينبغى أن تعيد الولايات المتحدة إحياء شركة عوقبت على إجرائها أعمالا مع إيران وكوريا الشمالية.