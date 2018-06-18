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مباحث البحيرة تكشف غموض سرقة 50 ألف جنيه من موظف بأبو حمص

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:55 م
مباحث البحيرة تكشف غموض سرقة 50 ألف جنيه من موظف بأبو حمص سرقة - ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت المباحث الجنائية بالبحيرة، بإشراف اللواء محمد هندى اليوم الإثنين، من كشف غموض سرقة، مبلغ 50 ألف جنيه من موظف أثناء توقفه لركن سيارته أمام منزله والقبض على المتهم وبحوزته المبلغ كاملا بأبوحمص.

 

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارٍا من الرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة أبو حمص، يفيد بورود بلاغ من "أ.ع.م"، موظف ومقيم شارع المحكمة بندر أبوحمص، يفيد بأنه أثناء توقفه أمام منزله لركن سيارته فوجئ بشخص مجهول، غافلاه واستوليا منه على مبلغ 50 ألف جنيه وفرا هاربا.

 

وجه اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير الأمن بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائى ضم العميد عبدالغفار الديب رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث المركز والنقيب عطية هلالى معاون مباحث المركز لسرعة كشف غموض الحادث.

 

توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "س.ش.ي" عاطل مقيم دائرة مركز أبوحمص.

 

وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد الشرقاوى رئيس المباحث والنقيب عطية هلالى معاون المباحث من ضبط المتهم وبحوزته المبلغ كاملا ،وبمواجهته بالمعلومات والتحريات وما جاء بأقوال المبلغ أيدها واعترف ،بارتكاب الواقعة ، تحرر المحضر رقم 11783 لسنه 2018 ادارى أبوحمص وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 


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