كل ما تريد معرفته عن طلبات تقنين أراضى الدولة × 10 معلومات

الأقصر – أحمد مرعى

بعد انتهاء مكاتب تلقى طلبات التقنين لأراضى الدولة بالأقصر، من تلقى واستقبال الراغبين فى تقنين الأوضاع فى يوم الخميس الماضى 14 يونيو، تستعد محافظة الأقصر، لإجراءات الموجة العاشرة لإزالة الحالات التى لم تقدم عنها طلبات تقنين، حيث أكدت اللجنة أن موجة الإزالة سوف تستهدف كل من لم يتقدموا بطلبات تقنين أو من لم تتوافر لهم شروط التقنين.

وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء كافة تفاصيل عمل محافظة الأقصر فى ملف تقنين أملاك الدولة وكافة الأرقام التى تمت خلال الفترة الماضية:-

1- أعلنت المحافظة استقبال طلبات التقنين حتى 14 يونيو 2018 فى تمام الثامنة مساءً فى الموعد المحدد.

2- أكد اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة بلغت 13873 طلباً من جميع مراكز المحافظة.

3- أغلق مكتب تلقى طلبات التقنين بالأقصر أبوابه فى تمام الساعة 8 مساء يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2018.

4- العمل تم وفقاً لقرار مجلس الوزراء لقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

5- جارى عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والتثمين لكافة الطلبات ومراجعتها.

6- أعلنت المحافظة عن إزالة كافة الحالات المخالفة التى لم يتقدم أصحابها لتقنين وضعها حتى نهاية المهلة.

7- أكد المحافظ سرعة التعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة.

8- أعلن محمد بدر أنه سيتم إصدار قرارات بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو استرداد الأراضى وتقديم المتعدين للنيابة العامة طبقًا لنص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات.

9- أكد محافظ الأقصر لمسئولى لجان التقنين أنه سيتم اعتماد قرارات لجان التسعير من قبل المحافظ بصفته.

10- طالب المحافظ بضرورة الالتزام بسير عمل كل لجنة وعدم تعطيل أعمالها مشيداً بعمل كل لجنة بشكل منظم وعدم تداخل أعمال اللجان وفقاً للوائح والقوانين المحددة.