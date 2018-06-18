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قوات من الجيش التركى تدخل "منبج" السورية عبر حاجز العون

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:03 م
قوات من الجيش التركى تدخل "منبج" السورية عبر حاجز العون الجيش التركى
كتب سمير حسنى
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ذكر شهود عيان لقناة "سكاى نيوز"، أن رتل من الجيش التركى دخل إلى مدينة منبج شمال سوريا عبر حاجز العون.

وبدأت اليوم الإثنين، تنفيذ الخطة الأمريكية - التركية المتفق عليها بخصوص مدينة "منبج" بريف حلب الشرقى.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية، أن قوات أمريكية وتركية غير مشتركة باشرت الانتشار على طرفى خط نهر الساجور الذى يفصل بين قوات مجلس "منبج" العسكرى وفصائل "درع الفرات" المدعومة من الجيش التركى.

وكانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا إلى خارطة طريق فى المدينة مطلع الشهر الحالى، خلال زيارة وزير الخارجية التركى شاوش أوغلو بواشنطن ومباحثاته مع نظيره الأمريكى مايك مومبيو والتى تضمنت عدة مراحل منها انسحاب قادة وحدات حماية الشعب "الكردية" ويليها تولى عناصر من الجيش والاستخبارات التركية والأمريكية مهمة مراقبة المدينة.


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بدء تنفيذ الخطة الأمريكية التركية فى مدينة "منبج" بريف حلب الشرقى

الجيش التركى

سوريا

منبج

الاحتلال التركى




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