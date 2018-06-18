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الإثنين، 18 يونيو 2018 06:21 م
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قتيل وعشرات المفقودين فى غرق مركب باندونيسيا

الإثنين، 18 يونيو 2018 05:29 م
قتيل وعشرات المفقودين فى غرق مركب باندونيسيا غرق قارب _ صورة أرشيفية
جاكرتا (أ ف ب)
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أعلن مسئول فى الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، مقتل شخص وفقدان العشرات فى حادث غرق مركب كان يقل 80 شخصا الاثنين فى اندونيسيا.

وغرق المركب فى بحيرة توبا بمقاطعة سومطرة الشمالية، على بعد أكثر من 1300 شمال غرب العاصمة جاكرتا، وقال المتحدث باسم الوكالة "تم انقاذ ستة اشخاص، فيما لقى راكب حتفه".

وارسلت السلطات سفن انقاذ لكن الطقس السيء يعرقل عملياتها، وتحتفل اندونيسيا بعيد الفطر منذ الجمعة، ويمضى الملايين عطلا خلال الاحتفالات. وتعد بحيرة توبا مقصدا سياحيا شعبيا.

وحادثة المركب هى الاخيرة فى سلسلة من الحوادث البحرية فى ارخبيل الجزر الشاسع، حيث يعتمد الاهالى بدرجة كبيرة على المراكب للتنقل بين الجزر البالغ عددها نحو 17 ألفا لكن معايير السلامة فيها منخفضة.

الاسبوع الماضي، غرق قارب خشبى تقليدى يقل نحو 40 شخصا فى جزيرة سولاويسى ما ادى الى مصرع أكثر من عشرة اشخاص.

 


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