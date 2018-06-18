فيديو.. "التحالف العربى": تحرير الحديدة سيوقف تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين

كتب إبراهيم حسان

أعلن العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، أن تحرير الحديدة سيوقف تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين.

وأكد المالكى، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الإثنين، بشأن التطورات فى اليمن، أن تحرير الحديدة حق أصيل للحكومة اليمنية وفق القرار 2216 بشأن اليمن، متابعا بالقول: "المبعوث الأممى يحاول إقناع الحوثيين بتسليم ميناء الحديدة، ونحن على وشك إحكام السيطرة الكاملة على مطار الحديدة".

وأشار المتحدث باسم التحالف العربى، إلى أن إدخال المساعدات عبر الحديدة رغم العمليات القتالية فى اليمن، مؤكدا فى السياق ذاته، أن الميليشيات تلقت ضربات قوية فى صعدة والحديدة.

وقال المالكى: " إما يمن عربى وإسلامى وإما يمن تمزقه إيران، والسيطرة على الحديدة ستقطع الأيدى الإيرانية فى اليمن".