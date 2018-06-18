ضبط 175 جوال دقيق مدعم قبل بيعها لأحد مصانع المكرونة فى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، 175 جوال دقيق بلدى مدعم أثناء محاولة تهريبه لمصانع المكرونة.

وقامت حملة مشتركة برئاسة دكتور رائد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين عصمت محمد حسن وكيل مديرية تموين بنى سويف وأحمد دياب مدير عام الرقابة التموينية، بحملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط أحد تجار الدقيق البلدى أثناء قيامه بتجميع 175 جوال دقيق قبل بيعها لمصانع المكرونة وتجار الأعلاف.

شارك فى الحملة رمضان معوض مدير إدارة مركز بنى سويف ورضا أحمد ووائل عبد الطيف مفتشى مباحث التموين وجمعة على عبد الحفيظ رئيس قسم صيانة الحبوب.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



