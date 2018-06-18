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الإثنين، 18 يونيو 2018 01:16 م
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ضبط 15 ألف لتر وقود مدعم قبل بيعهم فى السوق السوداء بالبحيرة

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:39 ص
ضبط 15 ألف لتر وقود مدعم قبل بيعهم فى السوق السوداء بالبحيرة محطة وقود - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الاسواق لمواجهة تهريب الوقود المدعم وبيعه فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالتزامن مع تحريك سعر الوقود خلال الأيام الماضية.

 

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "ل.ر.م. 42 سنة صاحب محطة تموين سيارات بدون ترخيص كائنه بمركز أبو المطامير لقيامه بتجميع كمية 15000 لتر مواد بترولية لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

 

وضبط "ع.ى.ا."42 سنة قائد سيارة نقل بحيرة لتجميعه على السيارة قيادته 60 أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمه لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل قيادة "ز.ر.ع" 35 سنة سائق وبرفقته شقيقه ومقيما بمركز وادى النطرون محمله بكمية 725 لتر سولار.

 

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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