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صور.. شخصيات عامة بحفل الموسيقار عمر خيرت على مسرح "مارينسكى" فى روسيا

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:25 م
صور.. شخصيات عامة بحفل الموسيقار عمر خيرت على مسرح "مارينسكى" فى روسيا شخصيات عامة بحفل الموسيقار عمر خيرت فى روسيا
عماد صفوت
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حرص على حضور حفل الموسيقار عمر خيرت فى روسيا، والذى أقيم على مسرح "مارينسكى"، عدد من الشخصيات العامة، أبرزهم الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، ورجل الأعمال فايز أباظة، وأشرف سلمان وزير الاستثمار السابق، والسفير إيهاب نصر السفير المصرى لدى روسيا، ومحمد طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة "بوك يور ستار جلوبال"، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، ونضال الأعصر، الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى، ومحمد فرحات،  واللواء محمد أمين، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، ومحمد محمود، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى للبنك المصرى الخليجى، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

مسرح "مارينسكى" أحد أهم وأنشط المسارح فى العالم، يتسع لـ 1300 متفرج، وافتتح عام 1860 ويقام به عروض للأوبرا والأوركسترا والباليه على مدار العام، أشهرهم "البولشوى" وكسارة البندق" و"بحيرة البجع".

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