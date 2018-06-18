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الإثنين، 18 يونيو 2018 06:19 ص
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صور.. سيلفى لامرأة غير محجبة مع عناصر طالبان لأول مرة

الإثنين، 18 يونيو 2018 06:00 ص
صور.. سيلفى لامرأة غير محجبة مع عناصر طالبان لأول مرة امرأة غير محجبة مع عناصر طالبان
كتب: محمد الأحمدى
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للمرة الأولى، زارت امرأة أفغانية أعضاء حركة طالبان الذين ظهروا فى الشوارع، وذلك لإظهار أن السلام بدون وجود النساء لا معنى له.

وخلال الهدنة التى أعلنت فى جميع أنحاء البلاد بين الجيش الأفغانى والحركة، وهى الأولى منذ 2001، التقت فرزانة فاهدى، وهى مصورة صحفية فى كابول، عناصر من طالبان التى تحاول فرض تطبيق الشريعة الإسلامية، والتقطت معهم صورة سيلفى من غير حجاب.

وطالبان متهمة بالتمييز على أساس الجنس، وكراهية النساء، والعنف ضد المرأة، وقد أُجبرت النساء الأفغانيات على ارتداء البرقع فى جميع الأوقات فى المناطق العامة، ولم يُسمح لهن بالعمل، ولم يُسمح لهن بالتعليم بعد سن الثامنة، فى المناطق التى تسيطر عليها الحركة.

وشهدت أفغانستان احتفالات واسعة خلال عيد الفطر بعدما أعلنت طالبان هدنة فى البلاد، مدتها 3 أيام بدأت الجمعة، وهى الأولى التى يتم إقرارها رسمياً فى أنحاء البلاد منذ الاجتياح الأمريكى فى 2001.

امرأة محجبة مع عناصر طالبان
امرأة محجبة مع عناصر طالبان

 

جانب من عناصر طالبان
جانب من عناصر طالبان

 

عناصر طالبان
عناصر طالبان

 

 


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