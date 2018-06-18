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الإثنين، 18 يونيو 2018 02:58 ص
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صور.. تواصل الاحتجاجات فى نيكاراجوا بعد مقتل 178 من معارضى الرئيس

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:14 ص
صور.. تواصل الاحتجاجات فى نيكاراجوا بعد مقتل 178 من معارضى الرئيس مظاهرات نيكاراجوا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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تواصلت الاحتجاجات فى نيكاراجوا ضد حكومة الرئيس دانيال أورتيجا، اليوم الاثنين، فى مدينة ماناجوا.

وكان 8 أشخاص على الأقل قتلوا السبت الماضى، فى عاصمة نيكاراجوا، على ما أفادت الشرطة، ما يرفع إلى 178 حصيلة قتلى الاضطرابات المستمرة منذ شهرين.

وينتمى ستة من القتلى إلى أسرة واحدة احترق منزلها بعد أن ألقى مسلحون ملثمون عبوات مولتوف عليه، فيما قتل اثنان اخران اثر تعرضهما لاعتداء اثناء ازالتهما حواجز فى عرض طريق، حسب ما أعلنت الشرطة.

ويشهد البلد الصغير الواقع فى أمريكا الوسطى اضطرابات واحتجاجات تستهدف إطاحة الرئيس دانيال أورتيجا.

 

مظاهرات نيكاراجوا
مظاهرات نيكاراجوا

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

جانب من مظاهرات نيكاراجوا
جانب من مظاهرات نيكاراجوا

 

متظاهرو نيكاراجوا
متظاهرو نيكاراجوا

 

جانب من المتظاهرين
جانب من المتظاهرين

 

متظاهرى نيكاراجوا
متظاهرى نيكاراجوا

 

جانب من الاحتجاجات فى نيكاراجوا
جانب من الاحتجاجات فى نيكاراجوا

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

 


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