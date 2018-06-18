video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 10:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

صور.. إنقاذ 64 مهاجراً إفريقيا بينهم أطفال غرب ليبيا

الإثنين، 18 يونيو 2018 08:49 م
صور.. إنقاذ 64 مهاجراً إفريقيا بينهم أطفال غرب ليبيا انقاذ مهاجرون فى ليبيا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

تمكن جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية بطرابلس غرب ليبيا، من تنفيذ عملية إنقاذ لـ 64 مهاجرا بينهم طفلين، وأوضح المكتب الإعلامى للجهاز، أن دورية تابعة لحرس السواحل الليبية تمكنت من إنقاذ 64 مهاجراً يحملون جنسيات افريقية مختلفة .

مما يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة وثقت وجود أكثر من 432 ألف مهاجر فى ليبيا، معظمهم فى طرابلس ومصراتة والمرقب، فى حين يقدر عدد المهاجرين الكلى فى ليبيا ما بين 700 ألف ومليون مهاجر.

المهاجرون
المهاجرون

 

انقاذ المهاجرين
انقاذ المهاجرين

 

عدد من المهاجرين
عدد من المهاجرين

 

 
 
ليبيا تنقذ مهاجرين
ليبيا تنقذ مهاجرين

 

مهاجرون فى ليبيا
مهاجرون فى ليبيا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اشتباكات بمحيط حقول للنفط فى ليبيا تؤدى إلى "خسائر كارثية"

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات على سوريين في طرابلس اللبنانية

الجيش الليبى يحرر مسجد الصحابة وسط مدينة درنة ويدعو النازحين للعودة

إنقاذ 64 مهاجراً

إفريقيا

أطفال

أخبار ليبيا

ليبيا

طرابلس




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة