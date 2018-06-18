صور.. إنقاذ 64 مهاجراً إفريقيا بينهم أطفال غرب ليبيا

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

تمكن جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية بطرابلس غرب ليبيا، من تنفيذ عملية إنقاذ لـ 64 مهاجرا بينهم طفلين، وأوضح المكتب الإعلامى للجهاز، أن دورية تابعة لحرس السواحل الليبية تمكنت من إنقاذ 64 مهاجراً يحملون جنسيات افريقية مختلفة .

مما يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة وثقت وجود أكثر من 432 ألف مهاجر فى ليبيا، معظمهم فى طرابلس ومصراتة والمرقب، فى حين يقدر عدد المهاجرين الكلى فى ليبيا ما بين 700 ألف ومليون مهاجر.



المهاجرون



انقاذ المهاجرين



عدد من المهاجرين



ليبيا تنقذ مهاجرين