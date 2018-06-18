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صور.. أنصار المرشح اليمينى إيفان دوكى يحتفلون بفوزه فى انتخابات كولومبيا

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:37 ص
صور.. أنصار المرشح اليمينى إيفان دوكى يحتفلون بفوزه فى انتخابات كولومبيا جانب من أنصار الرئيس الكولومبى المنتخب
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)
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احتفل أنصار المرشح اليمينى إيفان دوكى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية بكولومبيا بعد تفوقه على منافسه اليسارى جوستافو بيترو.

ويهدى الفوز المخاوف من أن النموذج الاقتصادى للبلاد سيتغير لكنه يثير احتمال تغيير معاهدة سلام أبرمت مع متمردين ماركسيين.

وجاءت النتيجة بعد فرز 97 % من الأصوات فى الدوائر الانتخابية المختلفة، حيث حصل دوكى على 54 % فيما حصل منافسه بيترو على 42 %.

احتفالات أنصار إيفان دوكى فى كولومبيا
احتفالات أنصار إيفان دوكى فى كولومبيا

 

جانب من أنصار الرئيس الكولومبى المنتخب
جانب من أنصار الرئيس الكولومبى المنتخب

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

لحظة إعلان نتائج التصويت
لحظة إعلان نتائج التصويت

 

جانب من إعلان نتائج التصويت
جانب من إعلان نتائج التصويت

 

أنصار إيفان دوكى فى الشوارع
أنصار إيفان دوكى فى الشوارع

 

جانب من احتفالات أنصار إيفان دوكى
جانب من احتفالات أنصار إيفان دوكى

 

مواطن كولومبى يحتفل بفوز إيفان دوكى
مواطن كولومبى يحتفل بفوز إيفان دوكى

 

جانب من إعلان النتائج
جانب من إعلان النتائج

 


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