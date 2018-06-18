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شاهد فى دقيقة.. تعريفة التاكسى الأبيض بالقاهرة وكيفية احتساب وقت الانتظار

الإثنين، 18 يونيو 2018 04:00 م
شاهد فى دقيقة.. تعريفة التاكسى الأبيض بالقاهرة وكيفية احتساب وقت الانتظار التاكسى الأبيض
كتب ـ ماجد تمراز
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أقرت محافظة القاهرة الزيادات الجديدة فى تعريفة التاكسى الأبيض، بعد تحريك أسعار الوقود بقرار من مجلس الوزراء يوم السبت الماضى، ويعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية تعريفة الركوب للتاكسى الأبيض.

 

 1ـ زيادة سعر فتح العداد إلى 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات وتشمل أول كيلو متر.

 2ـ تزيد تعريفة التاكسى الأبيض بمقدار 250 قرشًا مع كل كيلو متر بدلا من 200 قرشا من تاريخ آخر زيادة فى يوليو 2017 بما يعادل 26 قرشا لدقيقة الانتظار الواحدة.

 3 ـ يتم احتساب ساعة الانتظار بواقع 16 جنيها بدلا من 8 جنيهات و40 قرشا.

4ـ تزيد تكلفة ساعة الانتظار بواقع 8 جنيهات مع كل ساعة إضافية بعد الساعة الأولى.

 


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