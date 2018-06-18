شاهد.. سائحات أمريكيات يؤدين رقصة "العرضة" التراثية بالسعودية

كتب مصطفى عنبر

نشر الحساب الرسمى التابع للجنة العلاقات العامة الأمريكية - السعودية، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فيديو لسائحات أمريكيات يؤدين رقصة "العرضة" التراثية فى السعودية.

وعلق الحساب على مقطع الفيديو، قائلا إنه لمجموعة من السائحات الأمريكيات تشاركن فى رقصة العرضة التراثية بالمملكة العربية السعودية.

وأظهرت المشاركات بالعرضة انسجاما وتناغما مع الموسيقى وقرع الدفوف.

وأبدى مغردون إعجابهم على موقع التواصل "تويتر" بهذا التبادل الثقافى، مشيدين برغبة الآخرين فى التعرف على الموروث الشعبى السعودى، وما يمتلكه من تنوع ثقافى وتراثى كبير.