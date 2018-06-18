سول تجرى مناورات للدفاع عن جزر متنازع عليها مع اليابان

سيول (أ ف ب)

تبدأ كوريا الجنوبية الاثنين، مناورات عسكرية على مدى يومين للدفاع عن جزر دوكدو قبالة سواحلها الشرقية من هجوم يابانى غير محتمل.

منذ انتهاء الاحتلال اليابانى لشبه الجزيرة الكورية وسيول تسيطر على هذه الجزر الواقعة فى بحر اليابان وتطلق عليها اسم دوكدو. الا أن طوكيو تطالب بهذه الجزر التى تسميها تاكيشيما وتتهم كوريا الجنوبية باحتلالها بشكل غير شرعى.

وتُنظم المناورات فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرا وقف المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية ضد أى هجوم من كوريا الشمالية اذ اعتبرها مكلفة و"استفزازية الى حد كبير".

ومن غير المحتمل أبدا ان تشن اليابان هجوما لكن كوريا الجنوبية تنظم هذه المناورات مرتين فى السنة منذ العام 1986.

وصرحت متحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تدعة تشوى هيون سو ان "مناورات الدفاع عن دوكدو هى تدريبات روتينية لمنع أى غزو من قبل قوى أجنبية".

وتشارك فى هذه المناورات التى تعتبر محدودة جدا بالمقارنة مع تلك المشتركة مع الولايات المتحدة ست قطع حربية وسبع طائرات. كما من المفترض ان يتم نشر وحدة بحرية فى هذه الجزر الصخرية حيث يقيم نحو اربعين شخصا غالبيتهم من الشرطيين.

وتعانى العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان وكلاهما حليفتان للولايات المتحدة وتعتمدان نظاما ديموقراطيا واقتصاد السوق من بعض التوتر بسبب خلافات حدودية وتاريخية.