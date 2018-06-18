رويترز: وفاة 23 فى السعودية بفيروس كورونا خلال 4 أشهر

رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) أسفر عن مقتل 23 شخصا فى السعودية خلال الفترة من 21 يناير و31 مايو هذا العام.

وأضافت أن الوفيات كانت من بين 75 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال تلك الفترة مشيرة إلى أن الوفيات الأخيرة رفعت عدد ضحايا المرض إلى 790 حالة وفاة منذ اكتشافه فى البشر لأول مرة عام 2012.

وزادت الأرقام الأخيرة عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 2220 منذ سبتمبر 2012 من بينهم 1844 حالة من السعودية.

وبدا أن كورونا، المنتمى لعائلة فيروسات تتراوح من حالات البرد إلى متلازمة الجهاز التنفسى الحاد، ظهر بين البشر فى السعودية فى عام 2012 لكن الأبحاث تشير حاليا إلى أنه ظهر لأول مرة فى الإبل فى عام 1983.