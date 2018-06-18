روسيا ترحب بقرار الرئيس الأفغانى تمديد وقف إطلاق النار مع طالبان

موسكو (أ ش أ)

رحبت روسيا اليوم الاثنين، بقرار الحكومة الأفغانية بتمديد وقف اطلاق النار مع مقاتلى حركة "طالبان"..معربة عن أملها فى أن يساعد هذا القرار فى تسوية الصراع هناك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "نرحب بقرار الرئيس الأفغانى أشرف غنى بالتمديد المؤقت لوقف لإطلاق النار مع مقاتلى حركة طالبان لمدة 10 أيام".

وأعربت الخارجية الروسية عن أملها فى أن تمهد هذه المبادرة الجديدة لإعطاء دفعة للجهود الرامية لإنهاء الحرب طويلة الأمد التى تعانى منها أفغانستان، وأن تمهد الطريق لبدء محادثات للسلام ولعملية المصالحة الوطنية".

وكانت حركة طالبان قد رفضت تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذى استمر ثلاثة أيام بالتزامن مع عطلة عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد فى بيان "أعلنت حركة طالبان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام فقط بمناسبة عطلة عيد الفطر التى انتهت مساء الأحد .. ينبغى على جميع المجاهدين (طالبان) مواصلة عملياتهم ضد الغزاة الأجانب وعملائهم."

من جانبها أعلنت الحكومة الهندية، دعمها لقرار الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبدالغني، بتمديد وقف إطلاق النار مع حركة طالبان، معربة عن أملها فى أن يقابل المسلحون هذه الخطوة بالمثل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار، فى تصريح، نقلته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، أن الهند تدعم عملية سلام ومصالحة حقيقية تقودها أفغانستان وتملكها وتسيطر عليها فى ظل مناخ خال من الإرهاب والعنف.

وأضاف كومار، أن "الهند ترحب بقرار الرئيس الأفغانى بإعلان قرار وقف إطلاق النار وتمديده، آملا فى أن يَقابل قرار عبدالغنى بخطوة مماثلة من جانب الجماعات المسلحة ومؤيديها بإجراء وقف تام لأعمال العنف الإرهابية".

وأكد أن الهند تدعم كل الجهود التى يمكن أن تجلب سلاما دائما فى أفغانستان التى مزقتها الحرب.

من ناحية أخرى قٌتل مسلحان اثنان على الأقل ينتميان لتنظيم "داعش" كما أصيب ثالث، خلال اشتباكات وغارة جوية شنتها القوات الأفغانية فى مقاطعة "كونار" بشرق أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، فى بيان، اليوم الإثنين، وبثته وكالة أنباء "خامه برس"، أن الحادث وقع فى منطقة "تشابا دارا" فى مقاطعة "كونار"، حيث شنت القوات الأفغانية غارة جوية وردت بإطلاق النار على مسلحى "داعش" هناك، ما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة ثالث.

ولم يعلق مسلحو "داعش" على هذه التقارير حتى الآن.

وتعد مقاطعة "كونار" من المقاطعات المضطربة بشرق أفغانستان، حيث يعمل بنشاط مسلحو حركة "طالبان" والجماعات المسلحة الآخرى، فى مختلف المناطق هناك، حيث يتم تنفيذ أعمال تمرد وأنشطة إرهابية.