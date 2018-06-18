رئيس وزراء استراليا يتدخل لحل أزمة بث مباريات كأس العالم

رويترز

تدخل رئيس الوزراء الاسترالى مالكولم ترنبول، اليوم الاثنين، بالنيابة عن جماهير كرة القدم الغاضبة فى بلاده بعد سلسلة من المشاكل الفنية التى شوشت على مشاهدة مباريات نهائيات كأس العالم 2018 المقامة فى روسيا لليوم الثالث.

وكتب ترنبول على تويتر إنه تحدث مع ألين ليو الرئيس التنفيذى لشركة أوبتس السنغافورية للاتصالات التى تملك الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة التى تستغرق شهرا فى استراليا.

وقال ترنبول "أكد لى أنه يمنح مشاكل بث كأس العالم اهتمامه الشخصى ويعتقد أنها ستحل هذا المساء".

واستشاطت الجماهير الاسترالية المهووسة بكرة القدم غضبا بسبب انقطاع البث أثناء مباراة كوستاريكا وصربيا أمس الأحد. وكانت هناك مشكلة فى البث فى الليلة الافتتاحية للبطولة أيضا، ودفع حجم الشكاوى ليو للاعتذار على تويتر.