video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 01:15 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

حبس خادمة قتلت ربة منزل لسرقتها بالمنوفية

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:56 ص
حبس خادمة قتلت ربة منزل لسرقتها بالمنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير رئيس النيابة حبس خادمة قتلة ربة منزل لسرقتها بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان رئيس المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا بوفاة "سناء حشيش" 67 عاما داخل منزلها، وبتاريخ 11 يونيو وعقب قيامهم بدفن المتوفاة  تبين سرقة مصوغاتها الذهبية، مما أدى للاشتباه فى وفاتها، وطلب استخراج جثتها لتشريحها للوقوف على حقيقة الوفاة .
 
على الفور قرر اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعقيد طارق رصاص مفتش المباحث والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل ومحمد السطوحى معاونى مباحث المركز، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وانتشار المخبرين السريين وفحص المترددين على المنزل.
 
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ه.ص" 30 عاما ربة منزل، وذلك لسرقة المجنى عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بغرض السرقة، حيث تم ضبط 4 غوايش، 5 آلاف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فحص 8 مزارع و9 سيارات و24 شقة مفروشة وتحرير 511 مخالفة مرورية بالمنوفية

المنوفية

اخبار المنوفيه

قرية سدود

مركز منوف

اخبار الحوادث

مقتل ربة منزل

سرقة منزلها

امن المنوفيه




لا تفوتك
السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة