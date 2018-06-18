حبس خادمة قتلت ربة منزل لسرقتها بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير رئيس النيابة حبس خادمة قتلة ربة منزل لسرقتها بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان رئيس المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا بوفاة "سناء حشيش" 67 عاما داخل منزلها، وبتاريخ 11 يونيو وعقب قيامهم بدفن المتوفاة تبين سرقة مصوغاتها الذهبية، مما أدى للاشتباه فى وفاتها، وطلب استخراج جثتها لتشريحها للوقوف على حقيقة الوفاة .

على الفور قرر اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعقيد طارق رصاص مفتش المباحث والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل ومحمد السطوحى معاونى مباحث المركز، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وانتشار المخبرين السريين وفحص المترددين على المنزل.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ه.ص" 30 عاما ربة منزل، وذلك لسرقة المجنى عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بغرض السرقة، حيث تم ضبط 4 غوايش، 5 آلاف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.