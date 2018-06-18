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تموين الجيزة: لجنتان للمرور على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات بالمحافظة

الإثنين، 18 يونيو 2018 06:00 ص
تموين الجيزة: لجنتان للمرور على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات بالمحافظة حملة تموينية - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
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أكد هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، تشكيل لجنتين بالمديرية للمرور على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات بدائرة المحافظة، لمراجعة أسعار الوقود وتطبيق العمل بها، مشيرًا إلى أنه تم المرور على 8 محطات لتموين الوقود وتلاحظ عدم وجود زحام أمام المحطات وتوافر جميع المنتجات.
 
 
وأضاف كامل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع، أنه تم تحرير 6 محاضر إثبات حالة لعدد من المخابز بنطاق المحافظة، تنوعت ما بين مخالفة المواصفات ونقص وزن الخبز ومراجعة أرصدة، وذلك فى إطار خطة عمل المديرية.
 

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