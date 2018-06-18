تعليم الجيزة: مستعدون لمواصلة امتحانات الثانوية العامة عقب انتهاء إجازة العيد

كتب إبراهيم سالم

قالت إلهام إبراهيم، وكيل التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن المديرية على استعداد كامل لمواصلة امتحانات الثانوية العامة بعد عيد الفطر المبارك، من خلال 20 إدارة تعليمية بها 168 لجنة أساسية يؤدى خلالها 70551 طالبًا بالثانوية العامة الامتحانات.

وأضافت وكيل تعليم الجيزة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المديرية سترفع حالة الطوارئ عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وأن غرفة العمليات بالمديريات تنسق بشكل دورى مع لجنة التعليم الثانوى والمتابعة الفنية وشئون الطلاب للمرور على المدارس التى تشهد امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من سير العملية بنجاح، مشيرة إلى المتابعة الدورية على مراحل تسليم انتقال أوراق الأسئلة حتى يتم تسليمها للطالب.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالبًا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبًا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبًا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبًا فى السجون.