تعرف على موعد مناقشة قانون العمل الجديد بالجلسات العامة تحت قبة البرلمان

كتب مصطفى السيد

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن تناقش اللجنة خلال الفترة المقبلة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت أعطت فرصة للدكتور غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، لتقديم مشروع قانون الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تنتظر إرسال الحكومة لقانون التأمينات الاجتماعية لبدء المناقشة، لافتًا إلى أن اللجنة لديها مشروع قانون بشأن التأمينات الاجتماعية مقدم منه.

وحول مشروع قانون العمل، أكد النائب محمد وهب الله، أن من المتوقع أن يعرض قانون العمل الجديد على الجلسة العامة خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يضمن حقوق العمال ويحل جميع المشاكل التى يعانون منها، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى للبرلمان.