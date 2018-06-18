تأييد يمنى واسع للعملية العسكرية فى الحديدة

إيمان حنا

رصد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الاثنين، تفاعلات الشارع اليمنى حول انطلاق عملية تحرير مدينة الحديدة، الذى اعتبره كثيرون قرارا تاريخيا أتخذهُ الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، وتوجيهاته لقوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية المدعومين من قوات التحالف العربى بالتحرك لتحرير محافظة الحديدة اليمنية.

وأشار الموقع، إلى أن العملية العسكرية أتت لإنقاذ سكان الحديدة من كارثة إنسانية وشيكة بعدما وصلت القيادة السياسية اليمنية مع المليشيات الحوثية إلى طريق مسدود حول تسليم المدينة وتجنيبها الحرب.

وأكد مستشار الرئيس اليمنى الدكتور عبد الملك المخلافى، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، على أن هذه العملية العسكرية هى حق مكفول للحكومة الشرعية اليمنية فى استعادة سيطرتها على أراضى الجمهورية كافة.

بينما يرى سياسيون، حسب الموقع الرسمى لوزارة الدفاع اليمنية، أن تحرير الحديدة هو قطع للشريان الرئيسى الذى يمد المليشيا الانقلابية وتهرب من خلاله الأسلحة والصواريخ الإيرانية التى تهدد به الشعب اليمنى ودول الجوار، كما أن تحرير الحديدة سينقذ ملايين اليمنيين.

وكانت العملية العسكرية "النصر الذهبى" قد انطلقت الأربعاء الماضى فى مهمة وطنية لتحرير الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وقد نجحت القوات اليمنية بالتعاون م التحالف والمقاومة فى تحرير مطار الحديدة بالتزامن مع إطلاق عمليات الإغاثة.