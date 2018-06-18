بوريس جونسون يتهم مجلس حقوق الإنسان بالتحيز ضد إسرائيل

أ ف ب

اتهم وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتحيز ضد إسرائيل، منددا بأنها الدولة الوحيدة التى تدور مناقشات بشأنها تلقائيا عند كل دورة يعقدها.

وقال جونسون، عند افتتاح الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، "إننا نشاطر الرأى بأن النقطة 7 الخاصة بإسرائيل والأراضى الفلسطينية غير متناسبة ومضرة لقضية السلام".

واحتجت الولايات المتحدة مرارا على إبقاء هذه النقطة مطروحة من ضمن النقاط العشر التى يبحثها المجلس فى كل من دوراته، علما أن الدولة العبرية هى الوحيدة التى تواجه هذه المعاملة الخاصة.

وقال جونسون "إذا لم تتبدل الأمور، سنصوت العام المقبل ضد كل القرارات التى ستطرح بشأن النقطة السابعة من جدول الأعمال".

وأوضح أن "هذا لا يعنى أن المملكة المتحدة وأنا نفسى لا ندرك قيمة هذا المجلس، بما فى ذلك العمل الذى يمكنه إنجازه بشأن النزاع الإسرائيلى الفلسطينى".