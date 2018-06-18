انطلاق الفعاليات المصاحبة لسوق عكاظ التراثى بالسعودية الأربعاء المقبل

كتب مصطفى عنبر

تنطلق بعد غد الأربعاء فى عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، الفعاليات المصاحبة لسوق عكاظ الذى يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى خلال الفترة من 27 يونيو إلى 13 يوليو 2018.

وتشمل الفعاليات عروضا توعوية هادفة لتسويق سوق عكاظ والدعوة لزيارة فعالياته الثقافية والتراثية، وتعتبر هذه الفعاليات الأولى من نوعها.

ففى العاصمة المقدسة تشهد فعالية "قوافل سوقى المجاز وذى المجنة التاريخية"، وتتمثل فى استعراض إبداعى لقوافل السوق التجارية التاريخية وعروضًا لقوافل الإبل المحملة بالبضائع والمصحوبة بالخيل المزينة فى كل من سوق ذى المجاز وسوق ذى المجنة المتوجهة لسوق عكاظ، وقوافل تجوب الميادين العامة وأهم المواقع التاريخية بالعاصمة المقدسة.

فيما تشهد المدينة المنورة إقامة فعالية تحت عنوان "هيا إلى سوق عكاظ" وهى فعالية تدعو الجمهور وتشجعهم للذهاب إلى سوق عكاظ فى محافظة الطائف لمشاهدة الفعاليات التراثية والثقافية التى ستقام فيه، وتتضمن هذه الفعالية العديد من الأنشطة المتنوعة مثل العروض الفلكلورية والفرق الاستعراضية والإكروبات والمسابقات التفاعلية، التراثية الإبداعية.

وفى جدة ستقام عدد من الندوات الثقافية الخاصة بتاريخ سوق عكاظ وعدد من الأمسيات الشعرية وعروض تاريخية حية تعكس هوية سوق عكاظ وأهميته لدى العرب، إضافة إلى عرض أدائى إبداعى تاريخى على مسرح مفتوح يتضمن فعاليات ثقافية تراثية تعكس هوية سوق عكاظ من خلال عمل مسرحى فنى يقدم قصة لحالة البيع والشراء فى سوق عكاظ، عمل يسوق لزيارة فعاليات السوق فى محافظ الطائف.

بينما فى مناطق الرياض والشرقية ستكون هناك فعاليات ثقافية تراثية فى عدد من الأسواق والميادين العامة تعكس هوية سوق عكاظ من خلال عمل مسرحى فنى يقدم قصة لحالة البيع والشراء فى سوق عكاظ ويسوّق لزيارة فعاليات السوق.

كما تشهد محافظة الطائف فعالية بمسمى "سوق عكاظ للفنون الأدائية" والتى تتضمن أنشطة أدائية ثقافية تراثية تعكس هوية سوق عكاظ فى كل من الهدا والشفا ومنتزه الردف، وتشهد أيضًا فعالية أخرى بمسمى "سوق عكاظ للفنون البصرية" فى الوسط التاريخى للطائف فيما تنطلق الفعاليات المصاحبة لسوق عكاظ هذا العام بمنطقة الباحة بعد غد، فى عدة مواقع أثرية فى محافظات المخواة والقرى والمندق.

وتتضمن الفعاليات، قافلة الجمال وعروض الخيل والفلكلورات الشعبية وفرق استعراضية وحرفيين وأكلات شعبية والتعريف ببعض مواقع الأسواق التاريخية والشعبية الشهيرة بالمنطقة، حيث ستقام أولى الفعاليات بقرية ذى عين التراثية بمحافظة المخواة، والأربعاء فى قرية الاطاولة التراثية بمحافظة القرى، والخميس ستقام بمحافظة المندق بمنتزه الخلب.