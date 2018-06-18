النيابة تحقق فى التعدى على صحفية وسرقتها فى فندق بالإسكندرية

تفتح نيابة العطارين بالإسكندرية التحقيق، اليوم الأثنين، فى التعدى على صحفية وأسرتها بأحد فنادق الإسكندرية ، وتعرضها للسرقة .

وقام العقيد أحمد خطاب ، شرطة السياحة والآثار بالإسكندرية، بتحويل المحضر رقم 9 أحوال، إدارة سياحة وآثار الإسكندرية، بتاريخ 17 يونيو الجارى، إلى النيابة للتحقيق فى إتهام الصحفية نورا شلبى بالمصور - مؤسسة دار الهلال، لإدارة الفندق، بتعرضها للسرقة هى وأسرتها خلال إجازة عيد الفطر، وأرفق بالمحضر مواد فيلمية من كاميرات المراقبة بالفندق، ترصد عملية سرقة لحقيبة والد الصحفية، تحتوى على مبلغ 7 الأف جنية مصرى، وألف دولار أمريكى، وأروراق ثبوتية وعقود عمل من مطعم الفندق.

واتهمت "شلبى" إدارة الفندق بالتقصير والتواطؤ فى الواقعة ، بالتسويف فى إبلاغ شرطة السياحة والآثار ، ومحاولة تمرير الواقعة ، بممارسة إبتزاز للصحفية النزيلة وأسرتها ، على الرغم من احتجاز أمن الفندق ، للعامل الذى قام بسرقة الحقيبة.

وبذلت إدارة السياحة والآثار بالإسكندرية، جهدا كبيرا للحصول على جميع زوايا كاميرات المراقبة بالفندق، والتى بالتفريغ أثبتت عملية سرقة الحقيبة.

وقالت "شلبى" إن إدارة الفندق قامت بالإعتداء اللفظى والسباب عليها هى وأسرتها، لرفضها لعمليات الإبتزاز التى وصلت إلى رغبة إدارة "وندسور" بتوقيع الصحفية لإقرار تشكر فيه إدارة الفندق على ما بذل من جانبهم، للوصول إلى اللص ، وأن يشمل التوقيع على أن سرقة الحقيبة تمت بخارج الفندق وليس بداخله.