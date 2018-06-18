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النفط ينخفض مع تهديد الصين برسوم على الخام وتوقع زيادة إنتاج أوبك

الإثنين، 18 يونيو 2018 10:42 ص
النفط ينخفض مع تهديد الصين برسوم على الخام وتوقع زيادة إنتاج أوبك نفط _ أرشيفية
رويترز
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واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الاثنين بعد أن هددت الصين بفرض رسوم جمركية على واردات الخام الأمريكى في تصاعد للنزاع التجاري مع واشنطن وفي الوقت الذي من المتوقع فيه أن يرتفع إنتاج أوبك وروسيا.

 

ولامست العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوياتها منذ أبريل نيسان لتنخفض إلى 63.59 دولار للبرميل قبل أن تعود إلى 63.98 دولار بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، وبذلك تظل عقود الخام الأمريكي منخفضة 1.07 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة بالمقارنة مع الإغلاق السابق

 

 

وقال بنجامين لو من فيليب فيوتشرز للوساطة في العقود الآجلة في سنغافورة "أسعار النفط الخام انخفضت مع تصاعد التوترات التجارية الأمريكية الصينية يوم الجمعة الماضي ،وفي تصاعد للنزاع بخصوص العجز التجاري الأمريكي مع معظم كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين، مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي قدما في فرض رسوم كبيرة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار بدءا من السادس من يوليو تموز"

 

وقالت الصين يوم الجمعة إنها سترد بفرض رسوم على صادرات المنتجات الأمريكية بما في ذلك النفط الخام وقال لو "بكين ردت... بمركزها كأكبر مستورد من الولايات المتحدة وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 72.98 دولار للبرميل

 

جاء هذا كرد فعل على تقارير بأن السعودية وروسيا، أكبر الموردين، ستزيدان الإنتاج على الأرجح ،وقال بنك جولدمان ساكس الأمريكي اليوم "أسعار النفط انخفضت على مدى الأسابيع الثلاثة الفائتة بفعل المخاوف من ارتفاع إنتاج أوبك" مضيفا أن ضعف الطلب من الاقتصادات الناشئة وتصاعد النزاع التجاري وكذلك ارتفاع المخزونات يضغطون على الأسعار

 

 


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